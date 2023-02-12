THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşu icra ediyor
Türk Hava Yolları'nın TK 3313 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
İstanbul
Depremden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine deneme amaçlı inecek ilk THY uçağı, İstanbul'dan boş olarak hareket etti.
Uçağın dönüş uçuşunun depremzedeler ile yapılması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.