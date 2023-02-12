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Gündem, Asrın felaketi

THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşu icra ediyor

Türk Hava Yolları'nın TK 3313 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Gökhan Yılmaz   | 12.02.2023
THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşu icra ediyor

İstanbul

Depremden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine deneme amaçlı inecek ilk THY uçağı, İstanbul'dan boş olarak hareket etti.

Uçağın dönüş uçuşunun depremzedeler ile yapılması planlanıyor.

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