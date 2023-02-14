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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Eda Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

THY depremin ardından bir hafta içinde yaptığı çalışmaları açıkladı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), 6-13 Şubat döneminde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kenan Irtak   | 14.02.2023
THY depremin ardından bir hafta içinde yaptığı çalışmaları açıkladı

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, şunları ifade etti:

"1041 sefer ile 186 bin 790 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırdık. 1013 sefer ile 182 bin 613 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 108 kargo seferi ile 6 bin 708 ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk ettik. Bugün, planladığımız 89 sefer ile 16 bin 268 vatandaşımızın deprem bölgelerinden tahliyesini sürdüreceğiz.

Bugün gerçekleştireceğimiz 14 kargo uçuşuyla yardım malzemelerini deprem bölgelerine taşımaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın uçağa evcil hayvanlarıyla alınabilmesi için istasyonlarımıza taşıma kafesi göndermeye başladık. Tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinizi mobil uygulamamız ve internet sitemizden yapabilirsiniz."

Tahliye uçuşlarının, rezervasyon yapmak kaydıyla ücretsiz devam ettiğini belirten Üstün, rezervasyonu olmayan vatandaşların da uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla ücretsiz kabul edildiğini kaydetti.

Üstün, 75 bin kişilik THY ailesi olarak her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

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