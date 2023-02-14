Dolar
18.85
Euro
20.29
Altın
1,858.99
ETH/USDT
1,514.00
BTC/USDT
21,865.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TFF Başkan Mehmet Büyükekşi, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan çalışanlara hitap etti. - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki 1000 aileden birer kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını bildirdi.

Kenan Irtak   | 14.02.2023
THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

İstanbul

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk "THY Mahallesi" projesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

75 milyon dolarlık bu bağışın yanı sıra yeni bir projenin müjdesini vermek istediğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da 3 ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz. O zamana kadar sabırla beklemenizi rica ediyorum. Yaklaşan turizm sezonunda Hizmet İhracatçıları Birliklerine üye tüm ilgili sektörlere de öncülük edeceğimize ve onların da bu taşın altına ellerini koyacaklarına inanıyorum. Bu sene üstün gayretleriyle 85 milyar dolar hizmet ihracatına imza atan arkadaşlarımdan her birinin de bu seferberlikte 'ben de varım' diyeceğine inanıyor ve istihdam projelerini bekliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz
Hatay'da 201 saat enkazda kalan öğretmenin yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar
Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarın kefalet kooperatifi ve Halkbank borçları ertelendi
Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Belçika'nın Hatay'da kuracağı sahra hastanesinin sağlık ekibi yola çıktı

Benzer haberler

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Bursalı emlakçılar sahipleriyle anlaştıkları 120 daireye depremzedeleri yerleştirdi

Antalya'da kurulan sosyal marketlerde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı

THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı
Şanlıurfa'da Mehmetçik depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor

Şanlıurfa'da Mehmetçik depremzedelere sıcak yemek ikram ediyor

Kayseri'de bir lisede depremzedeler için yatak üretiliyor

Kayseri'de bir lisede depremzedeler için yatak üretiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet