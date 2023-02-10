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Gündem, Asrın felaketi

THY 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

Kenan Irtak   | 10.02.2023
THY 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. 6 Şubat'tan bu güne yurt dışından getirdiğimiz 490 ton insani yardım malzemesini afet bölgelerine taşıdık. Yurt dışından insani yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşlarımız büyükelçilik ve/veya konsolosluklar ile iletişime geçebilirler."

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