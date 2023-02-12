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Gündem, Asrın felaketi

THY 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

Türk Hava Yolları (THY), 6-11 Şubat'ta yapılan 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin deprem bölgesine ulaştırıldığını, icra edilen 790 seferle de 139 bin 438 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz   | 12.02.2023
THY 139 bin 438 kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve yetkili makamlarla işbirliği içerisinde deprem bölgelerine insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ile afetzede vatandaşların bölgeden tahliyesi için uçuş operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tahliye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevki için yapılan seferler ve taşınan afetzedelerin sayısı aktarılan açıklamada, "Afetin yaşandığı günden bugüne (6-11 Şubat) toplam 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını, 790 sefer ile de 139 bin 438 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugün planlanan tahliye ve kargo uçuşlarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Bugün bölgeye yapacağımız 136 sefer ile arama kurtarma ekiplerinin (tahmini 24 bin 277 yolcu) sevkine devam ediyor olacağız. Yine planladığımız 144 sefer ile de 24 bin 610 yolcumuzun bölgeden tahliyesini öngörüyoruz. Kargo operasyonumuz da hız kesmeden devam ediyor. Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 6 bin 316 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 1693 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Gün içerisinde 18 yurt içi, 9 yurt dışı toplam 27 kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır."


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