TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5 aylık bebeği için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul
TGC'nin mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremde binlerce yurttaşımızla birlikte Anadolu Ajansının Hatay muhabiri Burak Milli ve ailesini de kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturdukları apartmanın depremde yıkılması sonucu 31 yaşında olan Burak Milli, eşi Ayşen Milli ve kız çocukları Eylül Lina enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, depremin ardından dördüncü günde Milli ailesinin cansız bedenlerine ulaşabildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulundan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmeleri de izlemişti. Burak Milli'nin ailesinin, yakınlarının, arkadaşlarının ve Anadolu Ajansı çalışanlarının acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Bir kez daha depremde yaşamını kaybeden tüm yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, enkaz altında kalan yurttaşlarımızın ise en kısa sürede kurtarılmasını umut ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.