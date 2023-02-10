Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,864.54
ETH/USDT
1,537.40
BTC/USDT
21,740.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5 aylık bebeği için başsağlığı mesajı yayımladı.

Zeynep Rakipoğlu   | 10.02.2023
TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı

İstanbul

TGC'nin mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremde binlerce yurttaşımızla birlikte Anadolu Ajansının Hatay muhabiri Burak Milli ve ailesini de kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturdukları apartmanın depremde yıkılması sonucu 31 yaşında olan Burak Milli, eşi Ayşen Milli ve kız çocukları Eylül Lina enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, depremin ardından dördüncü günde Milli ailesinin cansız bedenlerine ulaşabildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulundan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmeleri de izlemişti. Burak Milli'nin ailesinin, yakınlarının, arkadaşlarının ve Anadolu Ajansı çalışanlarının acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Bir kez daha depremde yaşamını kaybeden tüm yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor, enkaz altında kalan yurttaşlarımızın ise en kısa sürede kurtarılmasını umut ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı
Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

Benzer haberler

Körfez halkları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle tam bir dayanışma halinde

Körfez halkları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle tam bir dayanışma halinde

Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı

Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı
Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü

Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet