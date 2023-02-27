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Ekonomi, Asrın felaketi

TESK, depremzede üyelerinin zararlarının tespiti için internet sitesinde bilgi formu oluşturdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki üyelerinin zararlarını tespit etmek amacıyla web sayfalarında "Deprem Bilgi Formu" oluşturduklarını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 27.02.2023
TESK, depremzede üyelerinin zararlarının tespiti için internet sitesinde bilgi formu oluşturdu

Ankara

Palandöken, yazılı açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf ve sanatkarlara yönelik bilgi formu uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarları yeniden ayağa kaldırmak için yol haritası çizeceklerini belirten Palandöken, afet bölgesindeki 11 ilde, 415 meslek dalında, 367 bin esnaf ve sanatkar bulunduğuna işaret etti.

Bu esnaf ve sanatkarların zararlarının tespiti için "https://www.tesk.org.tr" internet sitesinde bilgi formu oluşturulduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın depremden ne ölçüde zarar gördüğünü ve kaç iş yerinin kaybedildiğini tespit ederek esnafımızı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız web sitemizde yer alan Deprem Bilgi Formu'nu mutlaka doldurmalı."

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