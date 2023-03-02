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Yaşam, Asrın felaketi

Temsili Nasreddin Hoca depremzede çocukları fıkra ve hediyelerle eğlendiriyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir yıldır "temsili Nasreddin Hoca" görevini sürdüren Ömer Özgeneci, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aileleriyle yurtta barınan çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Deniz Açık   | 02.03.2023
Temsili Nasreddin Hoca depremzede çocukları fıkra ve hediyelerle eğlendiriyor Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'yı Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde Sivrihisar Belediyesi adına temsil eden 55 yaşındaki Özgeneci zaman zaman depremzede çocukları ziyaret ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin ardından aileleriyle Sivrihisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurduna yerleştirilen 51 çocuğun yüzünü güldürmek için oyuncaklar ve çeşitli hediyeler veren Özgeneci, Nasreddin Hoca fıkraları anlatıyor.

Temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirmek isteyen çocuklar, en çok onun eşeğini merak ediyor.

"En çok 'Kazan doğurdu' fıkrasını dinlemek istiyorlar"

Evli ve iki çocuk babası Ömer Özgeneci, AA muhabirine, morale ihtiyacı olan depremzede çocukların yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Depremzede ailelerin ilk günden bu yana yanında olmaya çalıştığını belirten Özgeneci, "Çocukların gözlerindeki ve yüzlerindeki güzel tebessümü yeniden görebilmek benim için en büyük mutluluktur. Ülkemdeki herkes aynı düşüncede. Dünya tatlısı çocuklar, inşallah yaşadığı kötü günleri unutacak. Unutturmak için de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Özgeneci, yurttaki çocuklarla diyaloğunun çok iyi olduğunu, ilk günden bu yana kendisini çok sıcak karşıladıklarını dile getirdi.

Bu zor günlerin hep birlikte yardımlaşma ve dayanışmayla atlatılacağını vurgulayan Özgeneci, şunları kaydetti:

"Afetzede aileler, Sivrihisar'a kimsenin yaşamak istemediği durumu yaşayarak geldi. Onlarda bir nebze tebessüm ve iyi anı bırakmak istiyoruz. Nasreddin Hoca olarak onlarla hoş sohbet etmek çok güzel. Çocukların hepsi Nasreddin Hoca'yı çok sahiplenmiş. Hepsi Nasreddin Hoca'yı ve fıkralarını çok iyi biliyorlar. Resimlerimi yapıp bana veriyorlar. Fırsat buldukça çocukların yanında olacağım. En çok 'Kazan doğurdu' fıkrasını dinlemek istiyorlar. Eşeğimi de çok merak ediyorlar. Hepsi bana gelip sarılıyor."

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