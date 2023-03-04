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Gündem, Asrın felaketi

TEMAD, deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Yusuf Soykan Bal   | 04.03.2023
TEMAD, deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı

Ankara

TEMAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Deprem Bölge Koordinatörü Servet Uysal'ın deprem bölgesindeki mutfağı teslim alarak, 2 bin kişilik sıcak yemek hizmetinin sağlanmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, dernek tarafından Hatay ve Adıyaman'a ise 2 tır yardım malzemesinin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, deprem bölgesinde teslim alınan mutfaklarda hayırsever üyeler ve meslektaşlarından gelen desteklerle vatandaşlara her öğün sıcak yemek çıkarmaya devam edeceklerini kaydetti.

Derneğe bağlı şubelerin, üyelerin ve meslektaşlarının yaptığı bağışlarla hazırlanan yardım malzemelerini Hatay ve Adıyaman'a ulaştırmak için yola çıktıklarını bildiren Dürgen, günlük 2 bin kişilik yemek hizmeti vermek için hazır olduklarını ifade etti.

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