TEMAD, deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.
Ankara
TEMAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Deprem Bölge Koordinatörü Servet Uysal'ın deprem bölgesindeki mutfağı teslim alarak, 2 bin kişilik sıcak yemek hizmetinin sağlanmaya başladığı bildirildi.
Açıklamada, dernek tarafından Hatay ve Adıyaman'a ise 2 tır yardım malzemesinin gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, deprem bölgesinde teslim alınan mutfaklarda hayırsever üyeler ve meslektaşlarından gelen desteklerle vatandaşlara her öğün sıcak yemek çıkarmaya devam edeceklerini kaydetti.
Derneğe bağlı şubelerin, üyelerin ve meslektaşlarının yaptığı bağışlarla hazırlanan yardım malzemelerini Hatay ve Adıyaman'a ulaştırmak için yola çıktıklarını bildiren Dürgen, günlük 2 bin kişilik yemek hizmeti vermek için hazır olduklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.