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Gündem, Asrın felaketi

TDV'den deprem bölgesine 517 tır yardım malzemesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), depremden etkilenen bölgelere 517 tır yardım malzemesi ulaştırdı.

Sinan Uslu   | 13.02.2023
TDV'den deprem bölgesine 517 tır yardım malzemesi

TBMM

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, depremden etkilenen illere 517 tır, 165 kamyonet yardım malzemesi gönderildi. Çadır, yorgan, battaniye ve yastıktan oluşan 79 bin 720 parça barınma malzemesi bölgeye sevk edildi.

Deprem bölgesine çorba, sıcak yemek, kumanya, konserve, ekmek, çay ve su gönderilerek 1 milyon 498 bin 280 kişilik gıda ve beslenme yardımı yapıldı.

Camiler, Kur'an kursları, yurtlar, eğitim merkezleri ve misafirhaneler geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü ve 78 bin 500 kişilik geçici barınma imkanı sağlandı.

Mobil mutfak aracının yanı sıra hizmet, ikram ve koordinasyon araçlarını kapsayan 515 taşıt ile de depremzedelere hizmet verildi.

17 bin 299 personel bölgede görev yapıyor

Arama kurtarma, insani yardım ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden oluşan 17 bin 299 personel bölgede görev yapıyor. Din görevlileri, Kur'an kursu hocalarının da yer aldığı personel defin, tekfin ve teçhiz işlemlerini de yürütüyor.

Deprem bölgesindeki müftülükler ve birimler ile diğer illerdeki eğitim merkezlerinde 49 yardım toplama merkezi oluşturulurken, lojistik destek merkezlerinde ise 51 bin 48 gönüllü çalışıyor.

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