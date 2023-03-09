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Gündem, Asrın felaketi

TDV, Adıyaman'daki depremzede kadınlar için örgü atölyesi kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'da depremzede kadınlar için örgü atölyesi kurdu.

Fırat Taşdemir  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
TDV, Adıyaman'daki depremzede kadınlar için örgü atölyesi kurdu

Ankara

Vakıftan yapılan açıklamada, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Eğriçay Çadır Kenti'ndeki manevi destek çadırında depremzede kadınlar için yün örme atölyesi kurduğu belirtildi.

Afetten etkilenen kadınların rehabilitasyonu ve sosyalleşmeleri amacıyla kurulan atölyede yün örme etkinliği düzenlendiği aktarıldı.

Hayırseverlerin yardımlarıyla kurulan atölyede, depremzede kadınların çocuklar için yelek, atkı ve çorap ördüğü bildirildi.

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