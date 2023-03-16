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Gündem, Asrın felaketi

TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu

Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

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