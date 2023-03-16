TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde Türkiye ile dayanışma vurgusu
Devlet başkanları, TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.
Ankara
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