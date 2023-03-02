TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov'a, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ülkesinin gösterdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.
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Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentop, İsmailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Şentop, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten İsmailov'a, bu süreçte Özbekistan'ın gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Afetin ilk günlerinde depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğini anlatan Şentop, enkazdan 18 vatandaşı sağ çıkartan Özbekistan arama-kurtarma ekiplerinin ve bu süreçte Hatay'da kurulan Özbek Sahra Hastanesi'ndeki sağlık ekibinin özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti.
Şentop, Özbekistan ile Türkiye'nin ikili ilişkilerine ilaveten başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlar kapsamındaki çok taraflı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Türk Devletler Teşkilatı dönem başkanlığını geçen yıl kasım ayında Özbekistan'a devrettiklerini hatırlatan Şentop, Türkiye'nin, bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.
Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov da depremden dolayı başsağlığı ve acil şifa dileklerini iletti. İsmailov, durumun çok üzücü olduğunu ve Özbekistan halkının her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.