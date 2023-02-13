Dolar
18.84
Euro
20.13
Altın
1,858.19
ETH/USDT
1,474.00
BTC/USDT
21,507.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
logo
Gündem, Asrın felaketi

TBMM Başkanı Şentop, Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremden etkilenen Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Gazi Nogay   | 13.02.2023
TBMM Başkanı Şentop, Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Kilis/Gaziantep

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Meclis Başkanı Şentop, ilk olarak Kilis Zeki Taşçı İlköğretim Okulu bahçesinde kurulu konteynırlarda kalan aileleri ziyaret etti.

Kilis'teki yardım faaliyetleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Şentop, bölgede yardım malzemelerini toplayarak büyük bir merkezden dağıtımını sağlayan sivil toplum kuruluşlarından İHH'nın Kilis lojistik merkezinde incelemelerde bulundu. Mustafa Şentop, yardım malzemeleri ve yemek dağıtımına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı. Şentop'un Kilis'teki ziyaretlerinde bölge milletvekilleri de hazır bulundu.

TBMM Başkanı Şentop daha sonra Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki çadır kent ile Masal Park çadır kentini ziyaret ederek, burada kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Şentop'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölge milletvekilleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Edirne'de depremzedeler için "ücretsiz market" oluşturuldu
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Hatay'da 77 yaşındaki Ömer Ateş 163 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Şentop, Kilis ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Gümüşhane'de gönüllüler depremzedeler için ahşap ev üretiyor

IC Holding ve IC Vakfı deprem bölgesinde yaraların sarılmasına destek oluyor

Adıyaman Gölbaşı'nda "konteyner kent" çalışmaları başladı

Adıyaman Gölbaşı'nda "konteyner kent" çalışmaları başladı
TBMM Başkanı Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu
KARADENİZBİRLİK'ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderildi

KARADENİZBİRLİK'ten deprem bölgesine 10 ton ayçiçeği yağı gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet