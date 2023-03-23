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Gündem, Asrın felaketi

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da çadır kentte yaşayan afetzedelere ziyarette bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti

Hatay

Antakya ilçesindeki Narlıca-1 çadır kentine gelen Şentop'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şentop, afetzedelerin sorunlarını dinledi.

Kentte bulunan gezici kütüphaneye girerek çocuklarla kitapları inceleyen Şentop, daha sonra yapımı süren yerlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.


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