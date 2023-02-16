TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.
Malatya
Şentop, deprem bölgesinde son olarak Malatya'ya gitti.
Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı'nda kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Şentop, daha sonra şehir merkezine geçti.
TBMM Başkanı Şentop, Malatya'daki afet koordinasyon merkezinde, depremin kentte meydana getirdiği hasarın boyutu ve vatandaşların ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.