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Gündem, Asrın felaketi

TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Seval Ocak Adıyaman   | 16.02.2023
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Malatya

Şentop, deprem bölgesinde son olarak Malatya'ya gitti.

Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı'nda kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Şentop, daha sonra şehir merkezine geçti.

TBMM Başkanı Şentop, Malatya'daki afet koordinasyon merkezinde, depremin kentte meydana getirdiği hasarın boyutu ve vatandaşların ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

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