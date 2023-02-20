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Gündem, Asrın felaketi

TBMM aşçıları Hatay'da depremzedeler için yemek pişiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a gelen TBMM aşçıları, Defne ilçesinde okul bahçesine kurdukları mutfakta her gün 3 öğün sıcak yemek pişiriyor.

Fatih Çapkın, Sergen Sezgin, Sinan Balcıkoca   | 20.02.2023
TBMM aşçıları Hatay'da depremzedeler için yemek pişiriyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

 TBMM Bilgi İşlem Başkan Yardımcıları Ayhan Okurer ve Ekrem Başar'ın koordinesindeki çalışmalarla günlük 1500 kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Hatay'daki Meclis personeli, aynı zamanda bölgeye gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ayhan Okurer, AA muhabirine, depremlerin ardından bölgeye geldiklerini, özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta çeşitli yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

AFAD ve Türk Kızılay ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Okurer, "Hatay'da Defne ilçesinde Turunçlu Şehit Hakan Üçyıldız Ortaokulu'nda yaklaşık 20 kişilik ekiple günde 1500 kişiye yemek imkanı sağlıyoruz." dedi.

Okurer, yemek hizmetini TBMM bünyesindeki profesyonel aşçılarla yürüttüklerini ifade etti.

Hijyenik şekilde 3 öğün yemek hizmeti sunduklarını dile getiren Okurer, "Burada tüm arkadaşlarımız gönüllülük esasıyla canla başla çalışıyor. Saat 06.00'da, 07.00'de kalkıyorlar. Hazırlıklar çok erken saatte başlıyor. Sonrasında da saat 01.00'e kadar devam eden bir çalışma tempomuz var. Vatandaşlarımıza bir nebze olsun faydamızın dokunması bizi manevi olarak da çok mutlu ediyor." diye konuştu.

​​​​​​​Okurer, yemeğin dışında afetzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri de temin etmeye çalıştıklarını anlattı.

TBMM çalışanlarının bölgedeki yardım ve yemek faaliyetlerinin süreceğini bildiren Okurer, "İnşallah daha büyük acılar yaşamayız ve en kısa sürede de bu yaralarımızı sararız. Birlik ve beraberlik içinde bu dayanışmayı gösterdiğimiz müddetçe de yaraları kısa sürede saracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.


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