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Dünya, Asrın felaketi

Tacikistan arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Türkiye'deki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için gelen ve görevlerini tamamlayan Tacikistan ekibi, ülkelerinde törenle karşılandı.

Dildar Baykan Atalay   | 23.02.2023
Tacikistan arama kurtarma ekibi ülkesinde törenle karşılandı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyeti yürüten Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi ekibi, Duşanbe Uluslararası Havaalanı'nda Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Usmonali Usmonzoda ve THY'nin Duşanbe yetkilileriyle çok sayıda Tacikistanlı tarafından karşıladı.

Ekip, karşılama töreninde, Şeyh Sadi-i Şirazi'nin "Adem oğulları aynı vücudun uzuvlarıdır. Çünkü aynı cevherden yaratılmışlardır. Felek bir uzva elem getirirse, öbürlerinin huzuru kalmaz. Ey başkalarının acısıyla kaygılanmayan, sana insan demek yakışık almaz." dizeleriyle karşılandı.

5 kişiyi enkazdan çıkardılar

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğine göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatı üzerine 50 kişilik arama kurtarma ekibi 9 Şubat'ta Türkiye'de deprem bölgelerinde çalışmalara başladı. Ekip, Kahramanmaraş ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında 5 kişiyi enkazdan çıkarırken, 217 kişinin ise cenazesine ulaştı.




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