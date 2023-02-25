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Gündem, Asrın felaketi

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14'üncü yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için gönderdiği uçak sayısının 14'e ulaştığı belirtildi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu   | 25.02.2023
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14'üncü yardım uçağını gönderdi

Riyad

Kral Selman Yardım Merkezi Sözcüsü Samir el-Cıtayli, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye Kanalına, Riyad yönetiminin, her iki ülkede depremzedelere yaptığı yardımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Cıtayli insani yardımların ilk aşamasında Türkiye ve Suriye'ye gönderilen uçak sayısının 14'e yükseldiğini, her bir uçakla 30-40 ton yardım malzemesinin taşındığını aktardı.

İlk aşamanın; barınma, gıda ve tıbbi malzemeler gibi acil insani yardımlara odaklandığını kaydeden Cıtayli, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımlarının süreceğini vurguladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da 18 Şubat'ta yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi yardım malzemesi taşıyan 12. uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtilmişti.

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Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14'üncü yardım uçağını gönderdi
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