Suriyeli kadınlar gönüllü çalıştıkları alanlarda depremzedelerin yaralarını sarıyor
İç savaşın sürdüğü Suriye'deki kadınlar bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hem arama kurtarma faaliyetleri hem de sağlık alanında çalışmalar yürüterek canlar kurtardı.
İdlib
Suriyeli kadınlar, iç savaşın getirdiği olumsuzluklarla boğuşmalarının yanı sıra gönüllü olarak yaptıkları işlerle insanlara yardım etmeye çalışıyor.
Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zor bir görev üstlenen kadınlar, arama kurtarma ve yaralılara müdahale konusunda önemli rol oynadı.
Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırıları sonucu 8 yıl önce zorla yerinden edilen Ula İsmail (28), AA muhabirine, Suriye Sivil Savunmasında (Beyaz Baretliler) kadın arama kurtarma personeli olarak görev yaptığını söyledi.
Üç çocuk annesi İsmail, "Bir kadın, bir anne, bir kurtarıcı ve bir sağlık görevlisi olarak kendimi geliştirdim." dedi
Depremler sonrasında Suriye'de arama-kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirten İsmail, "Depremden sonra ailemi güvenli bir alana bıraktıktan sonra enkaz arama kurtarma faaliyetine katıldım. Enkaz altında can veren annelerin kendilerinden önce kucaklarındaki çocuklarını korumaya çalışmasından etkilendim." ifadelerini kullandı.
Deprem ile savaş arasındaki farka değinen Ula, "Deprem birçok bölgeye yayılıyor ve felaketin boyutu çok büyük. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çok aniydi. Rejim veya Rus saldırıları ise bir bölgeye odaklı oluyordu." şeklinde konuştu.
İsmail, Suriye'nin kadınları başta olmak üzere bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
"Tüm yaralılara acil müdahalede bulunduk"
İdlib Üniversitesi Hastanesinde poliklinikler birimi sorumlusu doktor Afraa Suvid de yıllardır Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanına maruz kaldıklarını anlattı.
Hastane yetkililerinin talimatları doğrultusunda, ekip olarak üzerlerine düşen görevleri tereddütsüz yaptıklarını aktaran Suvid, "Depremden etkilenen tüm yaralılara acil müdahalede bulunduk. Durum normale dönene kadar ilk yardım hizmeti verdik." dedi.
Kadınların hayatın her alanında varlığını kanıtladığını ifade eden Suvid, "Kadınlar ellerinden geldiğince işlerini iyi yapıyor. Kadınlar güçlüdür. Kadınlar, anne, eş, kardeş, işçi, kurtarıcı olarak hayatın her alanında varlıklarını gösteriyor." diyerek duygularını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.