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Gündem, Asrın felaketi

SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi.

Ferdi Türkten   | 10.02.2023
SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.

SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.

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