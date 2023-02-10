SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca SSK ile BAĞ-KUR gelir ve aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi.
SGK tarafından 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 14-16 Şubat'ta, 4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat'ta ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.
SSK aylıklarından, ödemesi 17-20 Şubat olanlar 14 Şubat'ta, 21-24 Şubat olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat olanlar 16 Şubat'ta ödenecek.
BAĞ-KUR aylıklarından 25 ve 26 Şubat'ta ödenecekler 16 Şubat'ta, 27 ve 28 Şubat'ta ödenecekler 17 Şubat'ta hesaplara yatacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.