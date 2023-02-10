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Spor, Asrın felaketi

Spor dünyası "Asrın felaketi" sonrası seferber oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor dünyası da harekete geçti.

Bozhan Memiş   | 10.02.2023
Spor dünyası "Asrın felaketi" sonrası seferber oldu

İstanbul

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri toplanırken; stadyumlar ve spor salonları deprem yardım merkezi haline getirildi.

İstanbul'un "Üç Büyükler"i depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Galatasaray Nef Stadı, Beşiktaş Vodafone Park ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda kulüp personeli, yöneticiler, sporcular ve gönüllüler tam mesai yapıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin stadında bulunan P1 ve P2 park alanları, deprem yardımlarının kabul edildiği nokta. Buraya getirilen malzemeler gönüllüler tarafından tek tek ayrıştırılıyor. Battaniye, çocuk giyim, kadın giyim, erkek giyim, hijyen ürünleri, gıda malzemeleri ayrı ayrı paketlenerek tırlara yükleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri yardım merkezinde koordinasyonun sağlanması için çalışıyor. Sarı-kırmızılı kulübün bünyesindeki sporcular, ünlü isimler, dizi oyuncuları da gönüllülerle birlikte kutuların tırlara yüklenmesi için ter döküyor.

Beşiktaş Çadır Kenti kuruldu

Vodafone Park'ta kurulan deprem yardım merkezinde gelen malzemeler, diğer statlarda olduğu gibi koordineli şekilde kutulanıyor.

İlk günden itibaren yardım malzemeleri tırlara yüklenip bölgeye sevk edilirken, Beşiktaş Yönetimi Kurulu, dün gelen malzemeleri direkt olarak havalimanına gönderip uçakla sevkiyat yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar ilk 2 gün statta bulunan yardım merkezinde görev alırken, daha sonra bölgeye gittiler ve Beşiktaş Çadır Kenti'nin kurulmasını sağladılar. Bu noktada aş evi de kuran siyah-beyazlılar, depremzedelere sıcak yemek hizmeti veriyor.

Ülker Stadı'nda tırlar alkışlarla bölgeye gönderildi

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda depremzedelere yönelik yardım için yoğun bir çalışma var.

Yönetim kurulu üyeleri, stat otoparkına kurulan yardım merkezinde koordinasyonun hızlı ve düzgün şekilde ilerlemesi için hazır bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulübün bünyesindeki sporcular, gönüllülerle birlikte paketleme yapıp, tırların yüklenmesine yardımcı oluyor.

Statta bir tır doldurulurken, boş bir tır da hazır bekliyor ve gönderilen malzemelerin ardından hemen diğer yüklemeye başlanıyor. Doldurulan tırlar, alkışlarla stattan uğurlanarak bölgeye sevk ediliyor.

Her merkezde AFAD'la ortak çalışma yürütülüyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda yardım malzemeleri AFAD'ın belirlediği noktalara yönlendiriliyor.

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