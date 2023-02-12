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Gündem, Asrın felaketi

Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerdeki çalışmalara katılıyor

Özcan Yıldırım   | 12.02.2023
Sivil toplum kuruluşları depremden etkilenen illerdeki çalışmalara katılıyor

Ankara

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara destek sunuyor.

ADD Genel Merkezi yardım kapsamında su, bisküvi ve giysi kolilerinden oluşan iki tır dolusu malzemeyi Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ulaştırdı. Derneğin Şanlıurfa Şubesi, 50 kişinin barındırabilecek apartmanı AFAD ile koordineli şekilde vatandaşların hizmetine sundu. ADD yöneticileri de Adıyaman'da sıcak yemek dağıtarak yardım çalışmalarına destek verdi.

TEGV ise temel ihtiyaç malzemelerinin temini için depremin hemen ardından harekete geçti. Vatandaşlar için barınma ve temel gıda desteği veren vakıf, çocuklar için deprem sonrası travmayı azaltıcı etkinlikler de düzenledi. Şanlıurfa ve Adana'daki sabit etkinlik noktalarına ek olarak, Antakya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Payas ve Tatvan'daki mobil eğitim tırlarıyla bölgede hizmet veren TEGV, diğer illerdeki araçlarını da bölgeye sevk etti.

LÖSEV de temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları deprem bölgesine gönderdi. Bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin eden vakıf, bünyesindeki hastanenin kapılarını da depremde yararlananlara açtı. Kahramanmaraş'tan gelen bir depremzede, Yekta adını verdiği bebeğini LÖSANTE Hastanesi'nde dünyaya getirdi.

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