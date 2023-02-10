Şirket ve STK'ların deprem bölgesine desteği sürüyor
Şirketler ve sivil toplum kuruluşları 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye nakdi ve ayni yardımda bulunmaya devam ediyor.
İstanbul
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlere ilişkin birçok şirket bölgeye ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.
Şirketler ve sivil toplum kuruluşları 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yaptıkları yardımlara ilişkin açıklama yaptı.
NG Grup
NG Grup, AFAD'a 5 milyon TL nakdi bağışta bulunduklarını belirterek, "Valilikler ve AFAD birimleri ile koordineli bir çalışma yürüterek depremzedelere NG Afyon otelimizin tüm imkanlarından faydalanacakları şekilde ağırlıyor, kuru gıda, ısıtıcı ve kıyafetler başta olmak üzere tüm aynı yardımlarımızın bölgeye gönderimini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Arabica Coffee House
Arabica Coffee House Üst Yöneticisi (CEO) Sertaç Yalçın, Arabica ailesi olarak afet bölgesine 2 adet kamyonet, 3 binek araç ve 1 adet gezici kafe olan driver araçları başta ekmek, su, çay, şeker, çorba, bebek bezi, polar şal, ilaç ve hijyen kiti yanı sıra peçete, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil desteği sağladıklarını bildirdi.
Bu desteği devam ettirmek adına biten ve azalan malzemeleri takviye araçlar ve çalışma arkadaşlarıyla Ankara’dan gönderdikleri ilave araçlarla desteklediklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"Devam süreçte de aynı şekilde yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırmaya çalışarak devam ettirirken kurulacak konteyner kentlere destek amaçlı konteyner alımları da yapacağız. Yardımlarımız hem kendi araçlarımızla hem de çalışma arkadaşlarımızla doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken eş zamanlı olarak tırlarla da su ve ekmek gönderimlerine devam edeceğiz. Tırlarla gönderdiğimiz su ve ekmekler, özel izinlerle doğrudan sahra mutfaklarına ulaştırılacak. Biz bu afet sürecinde bölgeye desteklerimizi ve yardımlarımızı elimizden gelen tüm imkanlarla sürdürüyor olacağız."
GEBKİM
GEBKİM Kimya İhtisas OSB, AFAD ve OSBÜK aracılığı ile devletin ilgili kurumlarına yardımları yaptıklarını, ayrıca GEBKİM Vakfı öncülüğünde GEBKİM üyeleri arasında bir yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti.
GEBKİM tarafından deprem bölgelerinde 20’ye yakın arama kurtarma ekibi çalışmalara katılırken, GEBKİM İtfaiyesi’nden 5 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, sağlık memuru ve 2 aracın daha bölgeye sevk edildiği bildirildi.
GGYD
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), GGYD Yardım tırının Hatay’a gönderilmek üzere yola çıktığını, GGYD Dernek üyelerinin yüksek katılımı ile şu ana kadar yaklaşık 1 Milyon TL değerinde ani ve nakdi yardım depremzedelere ulaştırılmak üzere toplandığını bildirdi.
GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, yardımların gönderilmeye devam edildiğini belirterek, "Yardım tırımız Hatay’a doğru yola çıktı. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. GGYD Dernek Yönetim Kurulu katılımıyla 'Afet Çalışma Grubu' oluşturarak bir 'Afet Bölgesi Eylem Planı' hazırladık.
Afet bölgelerindeki kurum ve kuruluşlardan edindiğimiz listelere göre nakdi yardımların bir kısmı ile battaniye, polar, mont, içlik, ıslak mendil, yorgan, bebek bezi, çok fazla sayıda ısıtıcı temin ettik. Gıda ürünlerini de koliledik. İkinci aşamada gönderilecek tır için hazırlıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.