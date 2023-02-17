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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Singapurlu 68 kişilik arama kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası 10 gün boyunca arama kurtarma faaliyetleri yürüten Singapur Sivil Savunma Birliği alkışlarla ülkesine döndü.

Tufan Aktaş, Kenan Irtak   | 17.02.2023
Singapurlu 68 kişilik arama kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı

İstanbul

Singapur Sivil Savunma Birliği Komutanı Albay Chew Keng Tok, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek "Buraya gelerek yardımda bulunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta diğer uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Tok, Türk halkının çok güçlü ve dirençli olduğunu söyledi.

"İnsani yardım din ya da ırk tanımaz"

Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow da Singapur halkı adına derin üzüntülerini ileterek, 68 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştuklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Singapur devleti ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tow, daha önce böyle bir felakete şahit olmadıklarını dile getirdi.

Tow, "Çevremizdeki Yeni Zelanda ve Endonezya gibi ülkelere ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşuyoruz. İnsani yardım din ya da ırk gibi herhangi bir şeyi tanımaz." diye konuştu.

Singapur Hava Yolları seferiyle Türkiye'den alkışlarla ayrılan ekibe, gösterdiği çabalardan ve çalışmalarından ötürü İstanbul Havalimanı'nda plaket takdim edildi.

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