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Gündem, Asrın felaketi

Selçuk Bayraktar, Trakya Üniversitesinin Elbistan'daki destek merkezini ziyaret etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Trakya Üniversitesinin (TÜ) Elbistan'da kurduğu destek merkezini ziyaret etti.

Gökhan Zobar   | 15.02.2023
Selçuk Bayraktar, Trakya Üniversitesinin Elbistan'daki destek merkezini ziyaret etti

Edirne

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, depremzedeler için kurulan merkezde yetkililer ve afetzedelerle bir araya geldi.

Afetzedelerle görüşüp ihtiyaçlarını soran Bayraktar, merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

TÜ Elbistan Destek Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Burak İşçimen, Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci'yle bir süre görüşen Bayraktar, verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bayraktar, telefonda görüştüğü TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na yapılan çalışmalardan ve bölgeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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