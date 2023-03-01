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Yaşam, Asrın felaketi

Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 01.03.2023
Selçuk Bayraktar, depremzede engelliye verdiği akülü araç sözünü yerine getirdi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü - AA

Kahramanmaraş

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Sarayaltı Caddesindeki apartman daireleri ağır hasar gören 5 kişilik Bıyık ailesi, kurulan 700 çadırda 7 bin kişinin yaşadığı KAFUM Çadır Kent'e yerleştirildi.

Baba Adnan Bıyık, AA muhabirine, ülke olarak büyük bir felaket yaşadıklarını belirtti.

Devletin deprem sonrası vatandaşlara ciddi yardımlar yaptığını dile getiren Bıyık, "Rabbime şükürler olsun. Devletimize hükümetimize uzun ömürler versin. Depremde bize umduğumuzdan fazla yardım ve destek geldi." dedi.

Bıyık, yaşanan felaketin ardından kendilerine her türlü desteğin verildiğini bunun yanı sıra çadırı ziyaret eden Selçuk Bayraktar'ın 28 yaşındaki engelli oğlu Ali Bıyık'a söz verdiği akülü aracı göndererek kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bıyık, akülü araçla oğlunun yeniden kendi başına gezip dolaşabileceğini ifade ederek, "Deprem anında büyük korku yaşadık. Binamız tamamen yan yattı. Kızım ile 28 yaşındaki engelli oğlum hafif yaralandı." diye konuştu.

Bıyık, oğlunun akülü araca ihtiyaç duyduğunu Selçuk Bayraktar'ın da bu eksikliklerini tamamladığını belirterek, "Selçuk Bayraktar bey geldi buraya. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdi. Ali ile sohbet etti. O sırada dedi ki 'Ali bundan sonra bizim kardeşimizdir. Ona akülü bir araba göndereceğim. Ali'ye daire sözü verdi. Bin daire yaptıracağım bir tanesi Ali'nin' dedi." ifadelerini kullandı.

Devletin çadır kentte tüm ihtiyaçlarını karşıladığını da belirten Bıyık, "Şu an tek ihtiyacımız sayın cumhurbaşkanımızın yüzünün gülmesi. Biz devamlı yanındayız." diye konuştu.

Yürüme ve konuşma engelli Ali Bıyık ise akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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