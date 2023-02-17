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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'nın depremde hasar gören simge minareleri için çalışma başlatıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl'ün kenarındaki caminin yanı sıra Dergah ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan Ulu Cami'nin minarelerinin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Rauf Maltaş   | 17.02.2023
Şanlıurfa'nın depremde hasar gören simge minareleri için çalışma başlatıldı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen tarihi Balıklıgöl'ün kenarında bulunan ve burada çekilen her fotoğraf karesine alınmaya çalışılan Rızvaniye Camisi minaresinin bir kısmı yıkıldı.

Hazreti İbrahim'in doğduğu makamın yanında bulunan ve kentin en büyük camilerinden birisi olan Dergah Camisi'ne ait çift minarenin de uç kısımları depremde hasar gördü.

Bin yıllık Ulu Cami'nin minaresinin üstünde bulunan, şehrin tek saat kulesi de depremde ayakta kalamadı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitinde bulunup uygulanabilecek projelere ilişkin çalışma yapıyor.

"Proje bazlı restore edilecek"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, kentteki tarihi yapılara ilişkin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Depremin tahribatını gidermede kentin önemli yapılarına öncelik verilmesinin planlandığını vurgulayan Palalı, "İlk deprem olduğu günden beri kültür varlıklarını kontrol ediyoruz. Minarelerimizde hasarlar var, bunlar güvenli şekilde belli bir seviyeden itibaren tarihi dokuya uygun şekilde restore edilecektir. Her bir eserimiz için proje bazlı çalışma yapacağız. Bölgemizdeki tarihi yapılardaki hasarları, mümkün olduğunca en kısa sürede ayağa kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.

Şanlıurfalı yönetmen Murat Uygur ise kentin simgelerinin de depremde hasar görmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Restorasyonların erken bitirilmesini isteyen Uygur, "Burada asırlık Ulu Cami kulemizin minaresinin saat kısmı yıkıldı. Yine abdest alınan şadırvan ve ibadethanelere öncelik verilmesi gerekiyor. Balıklıgöl bizim için çok önemli, buralara yapımda öncelik verilirse iyi olur. Bu yapılarımıza acil destek lazım, öncelik tanınmalıdır. Çünkü bu mekanlara her gün çok sayıda insan geliyor. Burası aslında deprem bölgesini de temsil eden önemli illerden birisidir." diye konuştu.

Kent sakinlerinden İsmail Güldal da şehrin birçok noktasından görülen saat kulesinin yıkılmasından dolayı üzgün olduğunu belirterek, yerine yenisinin kısa zamanda yerleştirilmesini beklediklerini ifade etti.

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