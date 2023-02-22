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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kira ücretlerine üst sınır getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kira ücretlerine üst sınır getirildi.

Rauf Maltaş   | 22.02.2023
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kira ücretlerine üst sınır getirildi

Şanlıurfa

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, depremden etkilenen ilçedeki koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede faaliyet gösteren emlakçılarla bir araya gelen Duman, deprem sonrası fahiş kira talep edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağını duyurdu.

Duman, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, fahiş fiyatlarla ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayabilir. İlçemizde kira fiyatlarının mahalle mahalle belirlenmesi ve deprem öncesi fiyatların aşılmaması gerekiyor. Tüm emlakçıların deprem sonrası gerek komisyon gerek kira fiyatlarının aşağıya çekilmesinde aktif rol alması ve ortak karar vermesi gerekir. İlçemizde en çok talep gören yerlerde kira fiyatlarında üst sınırın 4000 lira olması hususunda ortak hareket etmeleri zaruridir. Aksi yönde faaliyet yapanlarla ilgili tüm idari tedbirlerin alınacağını hatırlatmak isterim. Tüm ev sahiplerini bu süreçte Evim Yuvam Olsun kampanyasına destek olmaya davet ediyorum."


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