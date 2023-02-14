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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Rauf Maltaş   | 14.02.2023
Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.

Zanlılardan 5'inin gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapsamlı soruşturmaya ilişkin delil toplama ve detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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