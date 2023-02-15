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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da depremde 32 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Rauf Maltaş   | 15.02.2023
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Şelli Apartmanı'ndaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi ile 3 iş yeri sahibinin ön adli işlemleri tamamlandı.

4 zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kapsamlı soruşturmaya ilişkin delil toplama ve detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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