Dolar
19.04
Euro
20.56
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,784.20
BTC/USDT
28,114.00
BIST 100
4,949.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı.

Rauf Maltaş  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Apartmanın tutuklu inşaat mühendisi O.E. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası talep edilen iddianamede, apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, tutanaklar ve binaya ilişkin önceki resmi kayıtlar yer aldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin bilirkişi heyeti raporları doğrultusunda binanın projesinde ve inşasında kusuru bulunduğu tespit edilmiştir. Binanın beton sınıfının projede ve yönetmelikte belirtilen sınırın önemli derecede altında olması, binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmenlikle belirtilen sınırın önemli derecede altında olması, binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmenlikte belirtilen kalite ve standartları sağlamaması, binanın kil ve suya doygun bir zeminde bulunmasına rağmen ne projede ne de uygulamada drenaj sistemi yapılmaması, yönetmelikte olmasına rağmen projede kiriş ve kolon bilgilerinde etriye sıkıştırılma bölgesinin bulanmaması gibi kusurların binanın yıkılmasına doğrudan etki edebilecek kusurlar olduğu görülmektedir. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde meydana gelen birçok ölümlü deprem felaketi olmasına rağmen binanın mevzuatta yer alan hükümlere açıkça aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir."

Müteahhit depremde kalp krizinden ölmüş

İddianamede binanın müteahhidi A.A'nın deprem anında kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtilerek, projeye onay veren belediye memuru V.G. hakkında da soruşturma açıldığı kaydedildi.

Apartmanın inşaat mühendisi O.E'nin ise hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alınarak getirildiği Şanlıurfa'da tutuklandığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

Şüpheli O.E'nin iddianameye yansıyan savunmasında, "Apartman projeye ve mevzuata uygun şekilde yapıldı. Binada fenni mesul olarak görev aldım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Varank, deprem sonrasında lojistik merkeze dönüştürülen kayısı deposunu ziyaret etti
İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı
Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
Bursa'daki barajlarda 80 gün yetecek içme suyu var

Benzer haberler

Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı

Depremde ayakta kalan Altınşehir, kuyumcu esnafının umutlarını artırdı

İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi

Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığı: Afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı: Afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir
Balıklıgöl'de selin ardından balıklar kendilerini göstermeye başladı

Balıklıgöl'de selin ardından balıklar kendilerini göstermeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet