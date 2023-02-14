Dolar
18.85
Euro
20.27
Altın
1,860.42
ETH/USDT
1,499.60
BTC/USDT
21,693.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Eda Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Şanlıurfa'da depremde yıkılması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın proje sorumlusu İstanbul'da gözaltına alındı.

Rauf Maltaş   | 14.02.2023
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı.

O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Eksim Holding deprem bölgelerine yardımları artırarak sürdürüyor
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 22 kilogram gümüş çalan 3 zanlı yakalandı
Youthall, genç istihdam seferberliği başlatıyor

Benzer haberler

Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 5 şüpheli daha gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Ayhan, depreme ilişkin son verileri paylaştı

Şanlıurfa Valisi Ayhan, depreme ilişkin son verileri paylaştı
Madende öğrendikleriyle enkazda delik açarak ailesini kurtardı

Madende öğrendikleriyle enkazda delik açarak ailesini kurtardı
Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı

Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet