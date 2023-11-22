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Şanlıurfa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Yeni yıldan itibaren 900 konut bitmiş olacak. Depremzede vatandaşlarımıza etap etap evlerini teslim etmek en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Eşber Ayaydın  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Şanlıurfa'da deprem konutlarının inşası sürüyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 4 bin 469 kalıcı konuttan yapımında sona yaklaşılan 900'ünün yeni yılda teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımı süren deprem konutlarıyla ilgili Vali Hasan Şıldak başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilgili kurumlar devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yapımı devam eden toplam 4 bin 469 konutun içme suyu, doğalgaz, elektrik ve yol başta olmak üzere alt yapı çalışmaları hakkında Toplu Konut İdaresinin beklentileri ve son durumu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, ilgili kurumlardan çalışmaların tam koordinasyon içerisinde devam etmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere yönelik verdiği sözü hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek boynumuzun borcudur. Depremde yıkılan evlerin dışında ağır hasarlı olduğu için yıkımını gerçekleştirdiğimiz binalar da var. Bunları da yüzde 85 oranında tamamladık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturmak için seferberlik halinde çalışmamız gerekiyor. TOKİ konutlarının elektrik, içme suyu, doğalgaz ve yol gibi alt yapısı noktasında, ilgili kurumlarımızdan iş birliği içerisinde çalışmalarını bekliyorum. Yeni yıldan itibaren 900 konut bitmiş olacak. Depremzede vatandaşlarımıza etap etap evlerini teslim etmek en büyük arzumuzdur."


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