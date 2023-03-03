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Gündem, Asrın felaketi

Sanayi esnafı aralarında para toplayıp çadır kentteki çocuklar için oyuncak aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sanayi esnafı, aralarında para toplayarak aldıkları oyuncakları çadır kentte kalan çocuklara iletilmek üzere yetkililere ulaştırdı.

Özgür Alantor, Mehmet Kumcağız   | 03.03.2023
Sanayi esnafı aralarında para toplayıp çadır kentteki çocuklar için oyuncak aldı Fotoğraf: Mehmet Kumcağız/AA

Adıyaman

Depremden etkilenen Kahta ilçesinde küçük sanayi sitesi esnafı, çocuklar için aralarında para topladı. Görevli öğretmenlerle görüşerek liste hazırlayan esnaf, çocukların en fazla sevdiği ve gerekli olan oyuncakları aldı. Oyuncaklar, çocuklara dağıtılmak üzere görevlilere teslim edildi.

Sanayide oto elektrik dükkanı bulunan Yusuf Yağmur, AA muhabirine, bölgenin depremden yoğun şekilde etkilendiğini söyledi.

İnsanların korktuğu için evlerine giremediğine işaret eden Yağmur, "Depremin ilk gününden bu yana nasıl yardım ederiz, ne yaparız diye kafa yorduk. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlasının lazım olduğunu biliyoruz, çünkü yetmiyoruz, yetemeyeceğiz de." ifadesini kullandı.

Sanayide diğer esnaf arkadaşlarıyla aralarında para topladıklarını anlatan Yağmur, şunları kaydetti:

"Elimizden gelen buydu. Çadır kentte dağıtımı yaptık. Bunlar da elimizdeki son malzemelerdi. Yardımın doğru olanı münasiptir. Kafanıza göre değil de işi bilen kişiye sormak önemli. Öğretmenlerimiz var, onlarla görüştük. Neye ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Eksik listelerini onlar belirledi. Her şey çok taze, insanlar şu an acıya tepki veriyor ama ileride bu tepkiyi göremeyebiliriz. Yardımların devam etmesini istiyoruz."

Yağmur, çocuklar için oyun blokları, çember, futbol topu, bovling takımı gibi malzemeler olmak üzere 10 türde 250 oyuncak aldıklarını dile getirerek, "Eğitici öğretici setler var. Biz Kızılay görevlilerine teslim ettik, onlar çocuklarımıza ulaştıracak." dedi.

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Sanayi esnafı aralarında para toplayıp çadır kentteki çocuklar için oyuncak aldı

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