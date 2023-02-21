Dolar
18.87
Euro
20.13
Altın
1,836.58
ETH/USDT
1,663.10
BTC/USDT
24,345.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
logo
Kültür, Asrın felaketi

Sanatçı ve koleksiyonerler depremzedeler için müzayede düzenledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına sanat galerilerinin katılımıyla çevrim içi müzayede gerçekleştirildi.

Salih Şeref   | 21.02.2023
Sanatçı ve koleksiyonerler depremzedeler için müzayede düzenledi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

İstanbul

Depremzedelere destek için bir araya gelen kurum ve sanatçıların "Sanatla yaraları sarmak için var mı arttıran?" başlığıyla düzenlediği etkinlik, Depo Müzayede sosyal medya hesabından canlı yayımlandı.

Etkinliğe, Ares Antik Müzayede, Hattusha Art, DG Art Project, Sancak Müzayede, Artium Modern, Depo Müzayede, Bi Nevi Galeri, ECN Art Galeri, Zone Art Galeri, Antika Kadiköy, AE Sanat, Sultan Müzayede, Nuket Antik'in de aralarında bulunduğu 25 sanat galerisi katıldı.

Sanatçı ve koleksiyonerlerin bağışladığı 200'ü aşkın resmin satıldığı müzayedede, toplam 3 milyon 387 bin lira bağış toplandı.

Eserlerin, AFAD, Türk Kızılay veya Ahbap'a yapılan ödemelerden sonra dekont gösteren alıcılara teslim edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma duyurusu
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Benzer haberler

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Bahreyn 55 ton yardım malzemesi taşıyan askeri uçağını Türkiye'ye gönderdi

Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor

Sanatçı ve koleksiyonerler depremzedeler için müzayede düzenledi

Sanatçı ve koleksiyonerler depremzedeler için müzayede düzenledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor
Depremler sonrası Malatya'da görevlendirilen hekim yaşadıklarını anlattı

Depremler sonrası Malatya'da görevlendirilen hekim yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet