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Kültür, Asrın felaketi

Sanat dünyası depremzedelere destek için bir arada

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için kültür sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla yardım çalışmaları devam ediyor.

Aişe Hümeyra Akgün   | 03.03.2023
Sanat dünyası depremzedelere destek için bir arada

İstanbul

Sanatçılar, başlatılan kampanyalarla depremzedelerin temel ihtiyaçlarına çözüm bulmak amaçlı dayanışmayı sürdürüyor.

Piyanist Gülsin Onay, bu akşam Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden ve Eskişehir'e gelen depremzedeler için ayni yardım konseri düzenleyecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası bünyesinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde toplanan gelirler, depremden etkilenen vatandaşların yararına bağışlanacak.

"Bütün yardımlar Bayhan Müzik ofisinde toplanacak"

Bayhan Müzik, Türkiye ve Almanya'da düzenlenecek konser gelirlerinin afet bölgesindeki halkın insani şartlarda yaşaması için gerekli alanlara aktarılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktarmak için aldığımız bu kararı destekleyerek sahneye çıkacak sanatçılarımıza teşekkür ederiz." ifadesi kullandı.

Şarkıcı ve besteci Teoman, yardım kampanyasında Bayhan Prodüksiyon ofisinde toplanacak yardımların, ilk etapta Hatay ve Kahramanmaraş'taki yerel yönetimlere ve hayvanlarla ilgili olan yardımların, sahadaki hayvan koruma gönüllülerine ulaştırılacağını aktardı.

Gripin de Bayhan Müzik ofisine yardım gönderecek.

Mavi Gri müzik grubu sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri konserden elde edilen tüm bilet gelirlerinin bağışlanmak üzere deprem bölgelerine iletileceğini belirtti.

Müzisyen Sena Şener, 11 Mart'ta depremzedeler için Almanya'da düzenlenecek "Live From Berlin" festivali kapsamında Verti Music Hall'de sahne alacak.

Manga "Kal Yanımda" platformunu hayata geçirdi

Manga grubu, depremzedelere yardım adına "Kal Yanımda" platformunu hayata geçirme kararı verdiklerini aktardı.

Konserler öncesi buluşma etkinlikleri ile Manga ürünleri satışı üzerinden kazanılan gelirlerin belirli miktarı platforma aktarılacak.

Platforma ilk adım olarak 200 bin lira bağışladıklarını duyuran Manga, sosyal medya paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bu miktarın 100 bin lirasını AFAD ve AHBAP'a bağışlayarak başlıyoruz. Kalan 100 bin lirasını ileride ihtiyaç sahibi dernek, vakıf veya kişilere ulaştırmak için platformumuzda tutacağız. Tüm bağış ve yardımlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, depremzedelere ve tüm Türkiye'ye sabır diliyoruz."

Ünlü isimler "Her bilet bir gelecek" etkinliği kapsamında bir araya geliyor

Aralarında Madrigal, Yüksek Sadakat ve Bulutsuzluk Özlemi gruplarının bulunduğu konserlerden elde edilen gelirlerin tamamı depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.

RockA alternatif Rock grubu, "Her bilet bir gelecek" çalışması kapsamında IF Performance Hall Ankara'da destek konseri düzenleyecek. Yüksek Sadakat ve Bulutsuzluk Özlemi'nin de bilet gelirlerinin tamamı, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfına depremzede çocukların eğitimi adına bağışlanacak.

Pentagram'ın solisti müzisyen Ogün Sanlısoy da yarın "Her bilet bir gelecek" kampanyası adına Çanakkale'de konser vereceklerini aktardı.

Müzisyen Dila Kalafatoğlu, geçen haftalarda BAU Pera ve DMC ortaklığının ilk projesi olarak yayına giren "Döndüm" isimli şarkısının gelirlerinin tamamını, deprem felaketinden etkilenen öğrencilere bağışlayacağını açıkladı.

Müzik bölümü öğrencileri için başlattığı kampanya ile depremden etkilenen gençlere enstrüman hediye edecek Dila Kalafatoğlu, desteklerini Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı üzerinden sürdüreceğini belirtti.

Sibel Can'dan depremzedelere yardım konseri

Sibel Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de vereceği konserin gelirini depremzedeler adına AFAD'a bağışlayacak. Konser, Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Piyanist ve besteci Fazıl Say ile Serenad Bağcan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde depremzedelere destek için yarın ve 6 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser vereceklerini açıkladı. Toplanan bağışlar, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına aktarılacak.

Şarkıcı Melike Şahin, 10 Mart'ta Volkswagen Arena'da vereceği konserden elde edeceği geliri, afet bölgesindeki kadınlara destek vermek için kullanılmak üzere Mor Çatı'ya bağışlayacak.

Şahin, konser duyurusunu "Dilerim ki bu konser, bu kavuşma, bizlere bir nebze de olsa iyi gelir; bu zor zamanlarda azıcık da olsa nefes almamızı sağlar." sözleriyle paylaştı.

İKSV'den depremden etkilenen müzik öğrencilerine destek

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) deprem bölgesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, İKSV Enstrüman Destek Fonu'ndan ayrılan bütçenin, deprem felaketinden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek amacıyla kullanılacağını aktardı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İKSV olarak farklı kültür kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte geliştirdiğimiz orta ve uzun vadeli projelerle deprem bölgesine destek olabilmek için çalışacağız." denildi.

Tiyatro ekibi depremzede çocuklara destek için sahne alacak

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğini yapacağı Cici Tiyatro tarafından sahnelenecek "Müzik Kutusu" ve "Noktalama İşaretlerinin Serüveni" isimli müzikli dans, çocuk oyunlarından elde edilen tüm gelir de depremzede çocuklar için bağışlanacak.

Cici Tiyatronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkinliklerden alınan yardımların, onkoloji hastası depremzede çocukların, sekteye uğrayan tedavilerinin sürdürülmesi ve aileleriyle konaklamalarına yönelik çalışmalarda kullanılması adına Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi'ne (KİTVAK) bağışlanacağı duyuruldu

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