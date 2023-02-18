Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sanal ortamda deprem provokasyonu yapan 24 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, sanal ortamda deprem provokasyonu yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 127 şüpheliden 24'ünün çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığı bildirildi.

Ömer Olcay   | 18.02.2023
Sanal ortamda deprem provokasyonu yapan 24 kişi tutuklandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri sürüyor.

Sosyal medya platformlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 771 hesap yöneticisi belirlendi. Bunlardan 395'i hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 127 şüpheliden 24'ü, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 76 internet sitesi kapatıldı. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili de gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama
Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta kurulan Dayanışma Obası depremzedeleri ağırlamaya başlıyor
Ailesini kaybeden depremzede anne: Tek isteğim şimdi kızımın sağ salim bulunmasıdır
Enkazdan 296. saatte kurtarılan baba yaşadıklarını Dr. Mehmet Öz'e anlattı: Evladımın son isteğini yerine getiremedim

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer: 48 bin 457 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı

Milli Eğitim Bakanı Özer: 48 bin 457 öğrencimiz diğer illere naklini aldırdı

Enkazdan 296. saatte kurtarılan baba yaşadıklarını Dr. Mehmet Öz'e anlattı: Evladımın son isteğini yerine getiremedim

Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Hasene ekibi Köln'e geri döndü

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Hasene ekibi Köln'e geri döndü
Sanal ortamda deprem provokasyonu yapan 24 kişi tutuklandı

Sanal ortamda deprem provokasyonu yapan 24 kişi tutuklandı
İtfaiye eri enkazdan çıkararak sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor

İtfaiye eri enkazdan çıkararak sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet