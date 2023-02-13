Dolar
18.85
Euro
20.19
Altın
1,852.76
ETH/USDT
1,471.40
BTC/USDT
21,461.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Samsun itfaiyesi enkazlardan 19 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bugüne kadar 19 kişiyi enkazdan kurtardığı bildirildi.

Veysel Altun   | 13.02.2023
Samsun itfaiyesi enkazlardan 19 kişiyi kurtardı

Samsun

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki büyük depremin ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, son olarak 160. saatte Hatay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın enkazından anne ve kızını sağ olarak çıkardı. Ekipler depremzedeleri beton yığınlarının altından kurtarmak için büyük mücadele verdi.

Otuz beş personel, 5 araçla bölgede görev yapan, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşabilmek için cansiparane mücadele eden Samsun itfaiyesi ekipleri, bugüne kadar 2'si çocuk, 2'si bebek olmak üzere 19 kişiyi enkazlardan sağ olarak çıkarmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her geçen gün mucizelere tanıklık ettiklerini belirtti.

Tüm ekibin depremzedeleri kurtarmak için fedakarca çalıştığını vurgulayan Demir, "Mucize kurtuluşlara hep beraber tanıklık ettik. İnşallah bundan sonra da iyi haberler gelmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.215 saat 58 dakika uçtu
Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti
Antakya'da depremin 183'üncü saatinde bir kişi kurtarıldı
İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı

Benzer haberler

Antakya'da depremin 183'üncü saatinde bir kişi kurtarıldı

Antakya'da depremin 183'üncü saatinde bir kişi kurtarıldı

Hatay'da depremden 181 saat sonra iki kardeş kurtarıldı

Gaziantep'te 120 saat sonra enkazdan kurtarılan kedi Osmaniye'de tedaviye alındı

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, depremler nedeniyle 1 günlük yas uygulamaya girdi

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da, depremler nedeniyle 1 günlük yas uygulamaya girdi
Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı

Deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet