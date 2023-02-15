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Gündem, Asrın felaketi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da 400 bina enkazını kaldıracak

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda enkaz kaldırma işlemine devam ediyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 15.02.2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da 400 bina enkazını kaldıracak

Samsun

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Elbistan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen 13 binanın enkaz kaldırma işlemi tamamlanırken bugün itibariyle 40 enkazda daha çalışma başlatıldı. Bakanlığın belirlediği toplam 400 binanın enkazının kaldırılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi. Demir, şunları kaydetti:

"İş makinelerimiz, kamyonlarımız, ekiplerimiz yani tüm imkanlarımızla bölgedeyiz. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Bize bildirilen binalarda ekiplerimiz çalışıyor. Hızla enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlayıp bölgedeki hasarın bir an önce giderilmesi için canla başla çalışıyoruz. Tüm gücümüz ve imkanımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bölge halkının yaralarını sarma noktasında bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal da tüm ekipleriyle koordineli bir şekilde ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını aktardı.

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