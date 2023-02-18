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Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da 147 araç ve 233 personelle görev yapıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde 147 araç ve 233 personelle enkaz kaldırmadan altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 18.02.2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da 147 araç ve 233 personelle görev yapıyor

Samsun

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Elbistan ilçesinde görev alan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma faaliyetlerinden altyapıya birçok alanda çalışma gerçekleştiriyor.

Deprem bölgesinde 147 araç ve 233 personel gönderen Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından Elbistan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen 42 binanın enkaz kaldırma işlemi tamamlandı, 12 binadaki çalışmalar ise sürüyor. Ekipler ilçede toplam 400 binanın enkazını kaldıracak.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu da ilçenin tamamına şehir şebekesinden temiz içme suyu verildi.

Mobil mutfak, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi hizmetler de yürüten ekipler, her gün 2 bin kişiye üç öğün sıcak yemek çıkarıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, tüm imkanlarıyla bölgede başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarına hız verildiğine işaret eden Demir, ilçede içme suyu ve kanalizasyonla ilgili sorunların çözüldüğünü belirtti.

Demir, "Yaraları el birliğiyle saracağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak depremin hemen sonrasında deprem bölgesine hızla ekiplerinizi, iş makinelerimizi ulaştırdık. Her alanda Elbistan'ı ayağa kaldırmak, yaşamı normale döndürmek için sorunlara çözümler sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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