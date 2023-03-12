Samandağ'da kurulacak "Sivil Toplum Köyü" 250'den fazla depremzede aileye yuva olacak
Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platformun,depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde 24 metrekarelik 252 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşacak "Sivil Toplum Köyü" projesi için çalışmalara başlandı.
İstanbul
Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay İl Koordinasyon Valiliği, Kağıthane Kaymakamlığı, Emlak Konut Daire Başkanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliğinde yapılan yaşam alanı projesi, 2 etap halinde toplamda 25 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek. İlerleyen süreçte sağlanacak desteklerle proje genişleyecek.
Amasya, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Zonguldak il federasyonlarının üstlendiği Sivil Toplum Köyü projesi kapsamında konutların yanında eğitim alanları, spor salonu, kültürel faaliyet alanları, mescit gibi toplumsal yapı hizmete girecek.
Projenin Koordinatörü ve Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Duyar, projenin deprem bölgesindeki kapsamlı analizler ve yetkililerle yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığını, hızlı bir şekilde adım attıklarını söyledi.
Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) Başkanı Ziya Öncan da projenin teknik detaylarıyla ilgili bilgi verdi.
Öncan, yaptıkları analizler sonucu, prefabrik yapıların çadır ve konteynerlere göre daha uzun soluklu, yaşam kalitesi açısından daha avantajlı olduğunu kaydetti.
Afet bölgesinde özellikle barınma ihtiyacına yönelik diğer sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma kararı aldıklarını belirten Öncan, "Biz Zonguldak olarak Madenciler Mahallesi olarak bir proje başlattık ve ilerlettik. Bunun büyümesi gerektiği düşüncesiyle bir araya geldik. Herkes bölgeye yardımda bulundu fakat daha fazlası yapılmalı. Barınmanın yaşam alanıyla buluşması gerektiğini düşünüyoruz. Çok fazla mağdur var. Orada yaşayanların kendi mahallelerine dönmesi gerekiyor ki oranın demografik yapısı bozulmasın." diye konuştu.
Öncan, projeye çok güçlü bir desteğin olduğunu, zamanla başka şehirlere de yapılabileceğini ifade etti.
Sivil Toplum Köyü'ndeki yapılara ilişkin detayları paylaşan Öncan, şunları dile getirdi:
"Ben prefabrik kent ve saha tecrübemle tamamen gönüllü olduğumu söyleyeyim. Bizim kuracağımız konteynerler, normal konteynerden daha iyi bir konfora sahip. 24 metrekarelik yaşam alanının maliyetini 67 bin liraya sabitledik. Bunun üzerindeki maliyeti karşılamayı göze alarak sabitledik. Hayır kervanında biz de yer almak istedik. "
Sakarya Dernekler Birliği Başkanı Yaşar Saka da uzun ömürlü ve dönüştürülebilir bir projeye imza atmak için yola çıktıklarını, gelen desteklerle daha güzel çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.