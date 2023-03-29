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Yaşam, Asrın felaketi

Samandağ'da depremzede gönüllü öğretmenler çadır sınıflarda gençleri sınava hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllü öğretmenler, kurdukları çadır sınıflarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitim desteği sunuyor.

Emre Ayvaz, Ömer Ürer  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Samandağ'da depremzede gönüllü öğretmenler çadır sınıflarda gençleri sınava hazırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Hatay

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ilçede yaşayan eğitimciler bir araya gelerek "Hatay Depremzede Gönüllü Öğretmenler Dayanışması" adlı grup oluşturdu.

Kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ilçe merkezinde 4 çadır sınıf oluşturan gönüllüler, 240 genci LGS sınavı ve YKS'ye hazırlıyor.

Grubun kurucularından İngilizce öğretmeni Ahmet Miçooğulları, AA muhabirine, 3 haftadır derslere devam ettiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla öğrenciler için bir şeyler yapmak için güç birliği yaptıklarını belirten Miçooğulları, "Öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle 8 ve 12'inci sınıflara hitap ediyoruz. Aktif olarak 24 öğretmenimiz var, çevrim içi ders verenlerle 55 hocamız var." dedi.

Miçooğulları, öğrenci ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Ekibin, işini ve memleketini seven eğitimcilerden oluştuğunu anlatan Miçooğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden beri hiçbir yere gitmedik ve hep burada kaldık. Derslerden önce psikolojik olarak biz de çok kötüydük ama ders yaptıktan sonra daha iyi hissetmeye başladık, biraz daha moralimiz düzeldi. Gençlerin yüreğine dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Böyle imkansızlıklar arasında imkan yaratmak ve onları güzel okullara gönderebilmek bizleri daha çok onurlandıracaktır."

Kuruculardan gönüllü coğrafya öğretmeni Derviş Durğun da gençleri sınavlara hazırlamaları için kendilerine çadır, ekipman ve kitap desteğinde bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Öğrencilerin mağdur olmaması için sahaya çıktıklarını anlatan Durğun, "Sınava çok az bir zaman kaldı. Deprem, öğrencilerimizi psikolojik olarak olumsuz etkiledi. 'Öğrencilere nasıl yardım edebiliriz?' diye düşündük. İşimiz eğitim, öğrencilerimizi toplayalım faydamız eğitim alanında olsun' dedik, bu çalışmayı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Nereye gidersem gideyim burayı asla unutamayacağım"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Ritinya Tekbaş, gönüllü öğretmenlere ve yardım gönderenlere teşekkürlerini iletti.

Depremin kendilerini psikolojik olarak etkilediğini dile getiren Tekbaş, şöyle konuştu:

"Zor koşullarda ders görüyoruz. Çadırlarda çok kişi kaldığımız için ders çalışma ortamımız bulunmuyor. Burada hazırlanıp üniversiteye gitmenin benim için ayrı bir yeri olacak her zaman. Nereye gidersem gideyim burayı asla unutamayacağım, unutmak da istemiyorum."

Emre Dönmez ise öğretmenlerinin daha iyi yerlere gelebilmeleri için çaba gösterdiğini belirterek, sunulan bu imkanı değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

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