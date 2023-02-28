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Gündem, Asrın felaketi

Sakarya'da iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle alınan konteynerler deprem bölgesine gönderildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle satın alınan 30 konteyner, trenle depremden etkilenen illerden Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Onur Orhan   | 28.02.2023
Sakarya'da iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle alınan konteynerler deprem bölgesine gönderildi

Sakarya

Odadan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta acı yıkımlara sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren Sakarya iş dünyasının öncülüğünde bölgeye ısıtıcı, kıyafet, battaniye, gıda, gezici aşevi ve erzak gibi birçok yardım iletildi.

Bölgedeki barınma sorununun da giderilmesi için iş dünyası ve Sakaryalıların destekleriyle konteynerler satın alındı.

Depremzedelerin konforlu şekilde yaşaması için SATSO üyesi firmalar ile Fatih, İMKB, Ferizli Borsa İstanbul Recepbey, Kaynarca Seyfettin Selim ve Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerince bakım onarımdan geçirilen 30 konteyner, trene yüklenerek Adıyaman'a gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, depremin ilk anından itibaren gösterdikleri büyük dayanışmayı bugün de sürdürdüklerini belirterek, "Tüm Türkiye tek yürek oldu, yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Bizler de şu anda depremzedelerimizin en temel ihtiyacı olan sağlıklı barınma ihtiyacını gidermek adına girişimler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Destek veren herkese teşekkür eden Altuğ, ülke olarak dayanışma içinde bu sürecin aşılacağına inandığını kaydetti.

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