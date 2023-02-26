Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,497.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Diyarbakır'daki depremzedelere destek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,"Sakarya'nın kalbi Diyarbakır'da atıyor. Belediye olarak çadır kentte sosyal donatı alanları, çocuk okuma grupları, berber ve sağlık merkezi gibi ihtiyaçları karşılamak üzere buradayız." dedi.

Aziz Aslan   | 26.02.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Diyarbakır'daki depremzedelere destek

Diyarbakır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da kurulumu süren çadır kentte yürütülen çalışmalara destek sunuyor.

Diyarbakır-Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle alana etkinlik tırı getirildi. Çadır kent alanında ayrıca oyun çadırı ve şişme oyun parkı kuruldu.

Şişme oyun parkında eğlenceli zaman geçiren çocuklara belediye ekipleri tarafından boyama kitabı ve oyuncak hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Diyarbakır'da çalışmalara katkı sunduklarını söyledi.

"Sakarya'nın kalbi Diyarbakır'da atıyor. Belediye olarak çadır kentte sosyal donatı alanları, çocuk okuma grupları, berber ve sağlık merkezi gibi ihtiyaçları karşılamak üzere buradayız." diyen Yüce, depremzedeleri afetin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak istediklerini belirtti.

Yüce, depremzedeler kalıcı konutlara geçinceye kadar desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya da Türkiye'nin büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yaraların sarılacağını dile getiren Kaya, "Acıları unutmak mümkün değil ancak hayat devam ediyor. Sakarya, Diyarbakır'ı kardeş şehir ilan etti. Buraya seferberlik ruhuyla her desteği adeta yağdırdı. Türkiye'nin tüm bölgeleri tek yürek olmuş durumda. Kalpler deprem bölgesi için atıyor. İnşallah Allah yaraları bir an önce sarmamızı nasip eder ve bir daha böylesine acılar yaşamayız. Dileğimiz ve duamız budur." dedi.

Depremzedeleri ziyaret eden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç da deprem bölgesindeki üreticilerin derdine çare olmaya çalıştıklarını belirterek, "Depremin en üzücü tarafı ölümlerin yaşanması. Bir tek ona çare bulunmuyor. Geriye kalan her şey ve üretim için kimsenin kuşkusu olmasın. 1-2 aya kadar daha fazla üretim olacaktır. Üretimi artırmak için her adımı atıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır Şubesi ekipleri de Koşuyolu Parkı'ndaki çadırlarda kalan depremzede çocuklarla oyun oynadı, çeşitli etkinlikler yaptı.

Çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Benzer haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Diyarbakır'daki depremzedelere destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Diyarbakır'daki depremzedelere destek

Kayseri'den Elbistan'a giden gönüllü 128 berber, depremzedeleri tıraş etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri tesislerinde misafir ediyor

Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı

Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Çadır imalatımız 7 gün 24 saat devam ediyor
Isparta'da KYK yurtlarında 3 bin 595 depremzede konaklıyor

Isparta'da KYK yurtlarında 3 bin 595 depremzede konaklıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet