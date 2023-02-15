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Gündem, Asrın felaketi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 508 personel ve 256 araç afet bölgesinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 508 personel, 256 araç ve 104 yardım tırı ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katkı sunuyor.

İbrahim Yozoğlu   | 15.02.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 508 personel ve 256 araç afet bölgesinde

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından gittiği afet bölgesinden çalışmaları sonrası Sakarya'ya dönerek yardım faaliyetlerini koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeniden afet bölgesine gitti.

Yüce, Sakarya'daki ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaları denetleyerek Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay gibi kentlerde çalışmaya devam edecek.

Yüce'nin talimatıyla depremin meydana geldiği ilk andan itibaren harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 508 personel ve 256 araçla bölgede kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veriyor. 17 Ağustos 1999'da deprem felaketini yaşayan kentte 1 milyon Sakaryalı da yürütülen yardım faaliyetlerine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla şu ana kadar bölgeye gönderilen yardım tırı sayısı ise 104'e ulaştı.

"Yaraları sarmak için mücadele ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sakarya'nın vefakar, cefakar, vatansever insanlarının, felaketi yaşayan vatandaşlara yalnızlığı hissettirmediğini belirterek, "Bu zorlu süreçte ortaya konulan fedakarlık tüylerimizi diken diken etti. Belediyeler, kurumlar, vatandaşımız tek yürek olduk ve yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. İlk günlerde afet bölgesindeki şehirlerdeydik ve katkı sunmaya çalıştık. Sakarya'daki çalışmaları görmek için ara verdiğimiz çalışmalarımıza bölgede devam edeceğiz. Ekiplerimiz, son vatandaşımız enkazın altından çıkarılana kadar ve süreç bitene kadar orada olacak." ifadelerini kullandı.

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