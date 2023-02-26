Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,497.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Uğur Subaşı   | 26.02.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, 75 mahallede depremde zarar gören kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarını onarıyor.

Kullanıma uygun hasarsız binalarda biriken atık suları temizleyen ekipler, mevcut hatları işler hale getiriyor.

Hasarlı bölgelerde onarım çalışmaları yürüten ekipler, kullanılamayacak durumdaki altyapı hatlarının yerine yeni hatları devreye alıyor.

Gerekli envanter ve malzeme desteği ise ihtiyaç dahilinde Sakarya’dan yola çıkarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Benzer haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor

Adıyaman'daki kamu binalarının onarım çalışmalarına Şanlıurfa'dan gelen ekipler destek veriyor

Pazarcıklı çocuklara çadır kentte gönüllü öğretmenlerden eğitim

Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere "sığınak" oldu

Kahramanmaraş'taki hobi evleri depremzedelere "sığınak" oldu
Sakarya'da deprem acısını yaşayan hayırseverlerin evleri afetzedelere "yeni yuva" oldu

Sakarya'da deprem acısını yaşayan hayırseverlerin evleri afetzedelere "yeni yuva" oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet