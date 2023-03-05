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Gündem, Asrın felaketi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Onur Orhan   | 05.03.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ve Hatay'da konteyner kent faaliyetlerini sürdüren Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Kahramanmaraş'ta da depremde zarar gören kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarını onarıyor.

Hasar alan yapıların bağlantılarını kesen ekipler, depremden etkilenmeyen yapıların zarar gören hatlarını onardıktan sonra sorunsuz şekilde vatandaşın hizmetine sunuyor.

İçme suyu sıkıntısı yaşanan noktalarda ise bölgeye gönderilen su tankerleriyle ihtiyaç karşılanıyor.

Gerekli envanter ve malzeme desteği ise ihtiyaç dahilinde Sakarya'dan yola çıkarılarak çalışmaların aksamaması sağlanıyor.

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