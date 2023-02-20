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Gündem, Asrın felaketi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent kuracak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kent kuracaklarını bildirdi.

Ömer Faruk Cebeci   | 20.02.2023
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent kuracak Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Yüce, vatandaşların desteğiyle hazırlanan yardım malzemelerinin yüklendiği 4 tırın Diyarbakır'a uğurlanması öncesinde gazetecilere, şu ana kadar Sakarya'dan yaklaşık 200 yardım tırını bölgeye ulaştırdıklarını söyledi.

Depremzedelerin ihtiyacı olan her şeyi bölgeye ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Yüce, arama kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye ekiplerinin, 45 canın enkaz altından kurtarılmasına vesile olduğunu belirtti.

Yüce, bugün yola çıkan tırda bulunan her türlü ihtiyaç malzemesinin Diyarbakır'daki çadır kente gideceğini aktararak, çocuklar için oyun grupları kuracaklarını da ifade etti.

150 konteynerden yerleşim birimi oluşturulacak

Deprem bölgesinde konteyner kent kurulumlarının devam ettiğini aktaran Yüce, Hatay İskenderun'da 150 konteynerlik kent kurulma görevinin kendilerine verildiğini kaydetti.

Yüce, tahsis edilen alanda altyapı çalışmalarına başladıklarına değinerek, bir an önce işlemleri tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Bu aşamada hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Yüce, "150 konteynerlik kent yapıyoruz. Ben, Sakaryalı hemşehrilerimizin desteklerini bekliyorum." dedi.

Demokrasi Meydanı'nda bekletilen yardım tırları, konuşmanın ardından yola çıktı.

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