Dolar
18.94
Euro
19.98
Altın
1,814.18
ETH/USDT
1,547.90
BTC/USDT
21,970.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sağlık çalışanları depremzede öğrencilere çanta hediye etti

Isparta'da sağlık çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzede öğrencilere okul çantası hediye etti.

Yalçın Çelen  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Sağlık çalışanları depremzede öğrencilere çanta hediye etti

Isparta

Kentte görev yapan sağlık çalışanları, "Bir çanta da benden olsun" sloganıyla başlattıkları kampanyada yaklaşık bin okul çantası satın aldı. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'u ziyaret eden Isparta Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Şükrü Buğra Kaplan çantaları teslim etti.

Isparta Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Şükrü Buğra Kaplan, gazetecilere, sağlık çalışanlarıyla böyle bir kampanya düzenlemeye karar verdiklerini belirterek "Isparta'da binlerce kişiye destek olduk. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürümüzle bir araya gelerek depremzede ailelerimizin çocuklarına çanta yardım konusunda destek verebileceğimizi söyledik. Çok güzel ilerledi. Isparta dışından da destekler geldi. Çantalarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İnşallah bu derde derman olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise il genelinde bugün 2 bin 300 depremzede öğrencinin olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin birtakım ihtiyaçlarının söz konusu olduğunu anlatan Baydur, "Birçok kuruluşun destek olduğu gibi yine sağlık çalışanları bize bu konuda çok güzel bir destek verdiler." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 347'sinin enkazı kaldırıldı
Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği
Tokatlı kadınlar deprem bölgesindeki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
CHP'li Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Sağlık çalışanları depremzede öğrencilere çanta hediye etti

Bakan Karaismailoğlu, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Dünya Kadınlar Günü'nde öğrenci yurdunda kalan depremzede kadınlara kuaför hizmeti

Dünya Kadınlar Günü'nde öğrenci yurdunda kalan depremzede kadınlara kuaför hizmeti
Diyarbakır'da depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Diyarbakır'da depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Mardin'in Midyat ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için sirk gösterisi yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için sirk gösterisi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet